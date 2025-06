Italia, albero cade sulla folla di turisti: è tragedia. E la gente si fa i selfie

Il 2 giugno ha portato a Venezia migliaia di turisti. Giornata di sole, festa della Repubblica, famiglie in viaggio. Come sempre, Piazzale Roma si è riempito di persone. Qui arrivano autobus e mezzi pubblici. Da questo punto si accede alla città storica. È uno snodo fondamentale, sempre affollato. La zona dei “tre ponti” ospita edicole, fermate e panchine. I viaggiatori si fermano, si orientano, scattano foto. C’è chi si dirige verso le calli, chi attende la coincidenza. Spesso si trovano comitive e gruppi in partenza. Anche lunedì pomeriggio la folla riempiva la piazza. Tutto sembrava nella norma.

[02.06-16:30] #Venezia albero cade su turisti in #Piazzale Roma 7 #feriti di cui 1 in condizioni critiche pic.twitter.com/8aGi25wppd — Emergenza24 (@Emergenza24) June 2, 2025

Un pomeriggio affollato da famiglie e bambini

Tra le tante persone in transito c’era anche un gruppo diretto a un matrimonio. Tra loro alcuni bambini. Alcuni si erano seduti a riposare. Una donna si trovava proprio vicino a un’aiuola. Qualcuno chiacchierava, altri consultavano il cellulare. La scena è cambiata in pochi secondi. Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo.

Un albero con un tronco robusto è caduto all’improvviso. Le radici si sono staccate dalla terra. Il legno si è spezzato. Il fusto è piombato sulla folla. Urla, panico, corpi a terra. Almeno dieci persone sono rimaste ferite. Una donna ha riportato traumi gravi. L’impatto l’ha colpita in pieno.

Ambulanze, Suem 118, vigili del fuoco, polizia municipale. I primi ad arrivare sono due dirigenti comunali. Poi i sanitari iniziano le cure. Si procede al massaggio cardiaco. I passanti si fanno da parte. Alcuni aiutano. Altri riprendono la scena con il cellulare. La situazione è confusa. Le autorità intervengono per riportare l’ordine.

