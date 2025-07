Aereo precipita sull’autostrada in Italia: ci sono vittime – L’incidente aereo avvenuto nella tarda mattinata nei pressi di Azzano Mella ha provocato la morte delle due persone presenti a bordo del velivolo. Il fatto si è verificato in prossimità della Corda Molle, nodo stradale che unisce le autostrade A4 e A21. L’accaduto ha causato momenti di grande apprensione tra gli automobilisti che transitavano nell’area.

Aereo precipita sull’autostrada in Italia: ci sono vittime

Un velivolo ultraleggero è precipitato ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, e le due persone che erano a bordo sono morte. Il piccolo aereo è caduto nei pressi della Corda Molle, il raccordo autostradale che collega l’A4 alla A21 in direzione Milano. Non sono ancora stati identificati pilota e copilota. Gli occupanti del volo sono morti carbonizzati nel mezzo che ha preso fuoco. Dopo l’impatto, i resti dell’ultraleggero hanno colpito alcune automobili che percorrevano la strada sottostante. Le autorità riferiscono che non si registrano feriti tra le persone a bordo dei veicoli coinvolti, anche se si segnalano danni considerevoli alle auto. La circolazione è stata sospesa temporaneamente per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Indagini sulle cause e ricostruzione dell’incidente

La ricostruzione della dinamica è attualmente affidata agli specialisti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e alle forze dell’ordine. Gli inquirenti stanno analizzando la traiettoria e le condizioni del velivolo per individuare le cause dell’incidente. Al momento non sono state escluse ipotesi relative a guasti tecnici, fattori umani o condizioni meteorologiche avverse.

