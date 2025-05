Jannik Sinner, nuovi problemi durante il Roland Garros: cosa succede

Nel contesto dell’appassionante Roland Garros, Jannik Sinner si è distinto per la sua prestazione contro il beniamino di casa, Richard Gasquet. In poco più di un’ora, Sinner ha chiuso l’incontro con un punteggio di 6-3, 6-0, 6-4, mettendo in mostra una netta superiorità. Tuttavia, mentre il suo talento brillava sul campo, lo stesso Jannik ha raccontato una situazione che lo avrebbe messo in difficoltà durante il match.

Sinner raffreddato, ma non tentenna

Jannik Sinner ha giocato in una condizione di salute non ottimale a causa di un virus che lo ha colpito recentemente. Il raffreddore è apparso tra il match iniziale contro Rinderknech e quello contro Gasquet, ha spiegato Sinner in conferenza stampa. Sintomi come naso chiuso e respiro affannoso avrebbero potuto compromettere la sua continuità in campo. Nonostante ciò, grazie a una gestione attenta del suo stato fisico e mentale, Sinner è riuscito a mantenere la concentrazione, supportato dal suo team, e a esibirsi con la solita calma glaciale.

Roland Garros, Sinner in campo con il raffreddore: le sue parole

“Sto meglio rispetto a ieri”, ha affermato l’atleta dopo la partita, “anche se non sono stato benissimo. Il livello del mio tennis si è alzato, ma sarà fondamentale il prossimo allenamento: alzeremo l’intensità e spero di riuscire a portarla in partita”. Questa riflessione lucida evidenzia come l’attenzione di Sinner sia già focalizzata sul prossimo avversario: Jiří Lehečka. Cos’ha detto il campione alto-atesino sul tennista sfidante?

