Kate, il dettaglio notato a Wimbledon preoccupa tutti: cos’è successo – In molti pensavano che Kate Middleton non si sarebbe mostrata in pubblico ancora per un po’. Le terapie oncologiche che ha affrontato negli ultimi mesi avevano ridotto notevolmente le sue uscite ufficiali. E invece la principessa del Galles ha scelto un palcoscenico amatissimo per riaffacciarsi sulla scena: Wimbledon, il torneo di tennis più iconico al mondo, dove non ha fatto una ma ben due apparizioni in due giorni consecutivi. Sabato 12 luglio era lì per la finale femminile, tra Amanda Anisimova e Iga Świątek. Domenica 13 luglio, giorno destinato a restare nella storia dello sport italiano, ha presenziato alla finalissima tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, suggellando con la sua presenza la vittoria dell’azzurro.

Jannik Sinner ha compiuto un’impresa epocale: nessun tennista italiano prima di lui era mai riuscito a vincere il titolo sull’erba sacra del Centre Court. Ad attenderlo, a bordocampo, c’era proprio lei: Kate, impeccabile come sempre, pronta a consegnargli il trofeo tra sorrisi e strette di mano. Per l’occasione, la principessa ha indossato un abito azzurro intenso firmato Roksanda, caratterizzato da un elegante fiocco sulla spalla. A completare il look, un cappello in paglia a tesa larga griffato L.K. Bennett, simbolo di uno stile sobrio ma regale. Una scelta cromatica decisa, che ha fatto subito parlare i fashion watcher, abituati ai suoi messaggi “non detti” attraverso l’abbigliamento.

Un ritorno tra affetto e apprensione

La presenza di Kate a Wimbledon è stata la prima uscita pubblica significativa dopo settimane di silenzio e indiscrezioni. La sua assenza ad Ascot, altro evento caro alla monarchia britannica, aveva destato interrogativi sulla reale entità della sua convalescenza. Stavolta, invece, non solo ha presenziato: lo ha fatto con il sorriso e l’eleganza che da anni la contraddistinguono. Eppure, non tutto il pubblico è rimasto sereno. Mentre milioni di spettatori ammiravano la sua compostezza regale, alcuni hanno notato un particolare fisico che ha acceso il dibattito sui social. La principessa è apparsa molto dimagrita, in particolare nel punto vita, tanto da suscitare preoccupazioni sul suo stato di salute. C’è chi ha parlato di eccessiva magrezza, chi ha espresso apprensione, e chi ha ricordato che, dopo mesi di terapie oncologiche, cambiamenti nel fisico sono purtroppo da considerarsi normali.

La forza di un’apparizione simbolica: cosa hanno notato però tutti

La scelta di Kate di presentarsi a Wimbledon, proprio nel momento in cui tutto il mondo era incollato agli schermi per la finale maschile, è apparsa a molti come un segnale forte, una dichiarazione implicita: “Sono ancora qui”. Anche se le sue condizioni mediche rimangono avvolte da riserbo istituzionale, l’apparizione pubblica in un evento così carico di attenzione mediatica è stata letta da molti come un gesto di coraggio, un modo per tranquillizzare i sudditi e mostrare che sta reagendo con determinazione. Accanto a lei, come sempre, il principe William. Ma non solo: per la prima volta dopo mesi, la famiglia reale si è mostrata al completo, con i tre figli della coppia, George, Charlotte e Louis, tutti presenti sugli spalti. Un’immagine di unità e speranza, mentre le cronache reali sono spesso occupate da tensioni familiari e voci di dissidi. A preoccupare i sudditi però è stato un dettaglio.

