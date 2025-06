Kate Middleton, tutti preoccupati per la sua salute: cosa sta succedendo

Tra cappelli stravaganti e look da copertina, un’assenza ha oscurato lo scintillio del Royal Ascot 2025. Tutti si aspettavano di vederla, elegante e sorridente, come da tradizione. E invece, proprio lei, la figura più attesa dell’aristocrazia britannica, ha disertato l’evento, lasciando il pubblico e gli osservatori a interrogarsi. Perché Kate Middleton non era lì? La risposta, ufficiale e ufficiosa, nasconde molto di più di quanto appaia.

Trattamenti intensivi e un’estate che non perdona

A svelare il retroscena è stato Ian Pelham Turner, esperto delle dinamiche reali, che ha confermato ciò che molti già temevano: la Principessa del Galles sta affrontando ancora le conseguenze del recente percorso oncologico. Sebbene la malattia sia dichiarata in remissione, Kate sarebbe sottoposta a trattamenti farmacologici intensivi, che ne condizionano l’energia e la resistenza.

Un altro fattore determinante? Le temperature. “Londra è più calda dei Caraibi”, ha detto Turner, lasciando intendere che il caldo estremo avrebbe potuto aggravare gli effetti collaterali delle cure. I medici, prudenti, avrebbero quindi sconsigliato la partecipazione all’Ascot, per evitare complicazioni. Una scelta che non sorprende chi conosce il rigore con cui la Casa Reale pianifica ogni apparizione pubblica.

La parata, il Garter Day e ora la pausa: i segnali da leggere

Il Royal Ascot non è stato il primo evento di giugno in cui Kate avrebbe dovuto presenziare. Solo pochi giorni prima, il 14 giugno, era apparsa in pubblico alla parata per il compleanno di Re Carlo (Trooping the Colour), seguita dal Garter Day Service. Due impegni importanti, gestiti con grande attenzione e visibile fatica.

Il commento dell’altro esperto reale, Russell Myers, è eloquente: “Non c’è segnale più chiaro della necessità di prendersi una pausa. Forse è stato tutto troppo.” La frase, seppur diplomatica, fa emergere una verità scomoda: la ripresa di Kate potrebbe non essere così lineare come si era sperato. I sorrisi, i saluti e i vestiti impeccabili celano un recupero che richiede ancora tempo e cautela.

