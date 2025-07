Kate Middleton, l’urlo dal pubblico durante la premiazione di Sinner: cosa si è sentito (VIDEO)

Che giornata da copertina a Wimbledon 2025: Jannik Sinner alza il suo primo trofeo sull’erba più famosa del mondo, dopo una finale da brividi contro Carlos Alcaraz. Ma se pensavate che l’unico colpo di scena fosse il risultato, vi sbagliate di grosso. Il Campo Centrale ha accolto durante la premiazione, la famiglia reale britannica — e proprio qui è scattato il momento da gossip che nessuno si aspettava. Come ha reagito Kate Middleton?

Kate Middleton accolta con un “Ti amo” durante la cerimonia di premiazione

Durante la cerimonia di premiazione, ecco che entra in scena Kate Middleton, impeccabile come sempre nei panni di patrona dell’AELTC. Tutti gli occhi su di lei, ma… attenzione! Mentre la principessa si avvicina, dalle tribune affollate si leva una voce forte e chiara: “Ti amo Kate”. Altro che formalità, qui si respira aria di romanticismo improvvisato!

“LOVE YOU KATE”.



The Princess of Wales, Catherine, arriving on Centre Court at Wimbledon pic.twitter.com/EDtyz1T1Ud — Christopher Golds (@chrisgolds) July 13, 2025

Kate Middleton, l’urlo dal pubblico durante la premiazione di Sinner fa ridere anche lei

Come ha reagito la principessa alla dichiarazione d’amore del suo fan? Il pubblico scoppia in una risata fragorosa, e persino la sempre compostissima Kate non può trattenere un sorriso smagliante, seguito da una risata genuina. Sotto gli sguardi delle telecamere e dei fotografi, la principessa si ricompone e si prepara a consegnare il trofeo al nostro Jannik.