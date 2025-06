Kate, sale la preoccupazione tra i sudditi: cosa succede – Kate Middleton di nuovo lontana dai riflettori: preoccupazione tra i fan, ma nessun allarme ufficiale. Torna a crescere l’ansia attorno alla moglie del principe William: negli ultimi giorni lei ha ridotto le sue apparizioni pubbliche.

Kate, sale la preoccupazione tra i sudditi: cosa succede

Nulla fa pensare a un peggioramento delle sue condizioni di salute, ma la prudenza resta d’obbligo, soprattutto dopo la diagnosi di tumore resa nota lo scorso anno. A gennaio 2025, Kensington Palace aveva comunicato che la Principessa stava rispondendo bene alle cure, e che la malattia era in remissione. Da allora, Kate Middleton ha ripreso gradualmente i suoi impegni, compatibilmente con il percorso di recupero che resta lungo e delicato. Tuttavia, la nuova assenza non è passata inosservata. È bastata una manciata di eventi saltati per far riaccendere il timore tra i sudditi, sempre molto attenti a ogni dettaglio che riguarda la futura Regina.

Kate, sale la preoccupazione tra i sudditi: il motivo

A generare nuove preoccupazioni è stata anche la mancanza di aggiornamenti dopo il recente viaggio in Scozia con il Principe William, organizzato in occasione del loro 14° anniversario di matrimonio. La coppia ha trascorso alcuni giorni sull’isola di Mull e, per l’occasione, sono state diffuse alcune foto di Kate realizzate dal fotografo Josh Shinner.

