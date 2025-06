Khaby Lame è stato davvero arrestato? Cosa abbiamo scoperto

Nel giro di poche ore, il nome di Khaby Lame ha cominciato a rimbalzare su tutte le piattaforme social, accompagnato da una notizia allarmante: il creator più seguito su TikTok sarebbe stato arrestato a Las Vegas. Un tweet virale, uno screen sospetto e il tam tam del web hanno acceso i riflettori su una vicenda che, però, presenta più di un dubbio. È davvero finito in carcere? Ecco tutto ciò che sappiamo finora, tra smentite, ipotesi e tanta confusione.

Chi è Khaby Lame

Conosciuto all’anagrafe come Khabane Lame, Khaby è nato il 9 marzo 2000 a Dakar, in Senegal. La sua popolarità è esplosa nel 2020 grazie a video che demistificano tutorial complicati con un tocco di ironia. Cresciuto a Chivasso, in Italia, ha accolto con gioia l’ottenimento della cittadinanza italiana nel 2022, condividendo il momento con i suoi follower sui social. La storia di Khaby, da operaio licenziato durante la pandemia a fenomeno mondiale con oltre 160 milioni di seguaci su TikTok, è spesso citata come esempio di successo sui social media.

Il tweet che ha fatto esplodere il caso

Tutto ha avuto inizio con un post su X, pubblicato da Bou London, influencer amico del figlio di Donald Trump, con migliaia di follower. Nel suo tweet, l’autore dichiarava che Khaby Lame era stato arrestato a Las Vegas con l’accusa di evasione fiscale e visto scaduto per soggiornare negli Stati Uniti. In pochi minuti, la notizia ha fatto il giro del web, rilanciata da centinaia di utenti e amplificata da uno screen preso da un noto sito americano per localizzare le persone arrestate. Secondo quel documento, il nome del famoso creator compariva tra gli arrestati, alimentando ulteriormente il panico tra i fan. Ma qualcosa, sin da subito, non ha convinto del tutto.

