“L’ha costretta a guardare”. Strage di Finale Ligure, orrore pure su Paola: più atroce della morte

Resta sotto choc Finale Ligure, nel Savonese, dopo la tragedia avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 settembre. La vicenda ha coinvolto Paola Siri, 60 anni, il figlio quindicenne Mattia Baruzzo e il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe sparato al ragazzo, poi alla moglie e infine avrebbe rivolto l’arma contro se stesso.

Gli accertamenti dovranno chiarire ogni aspetto di quanto avvenuto nell’abitazione. Al momento, amici e vicini descrivono una famiglia apparentemente serena, impegnata tra scuola, sport e progetti imminenti, senza elementi che potessero far immaginare un epilogo tanto drammatico.

Tragedia a Finale Ligure, le vittime e la ricostruzione

Le vittime della tragedia di Finale Ligure sono Paola Siri e il figlio Mattia, che aveva 15 anni e giocava a calcio. Daniele Baruzzo, secondo quanto emerso nella ricostruzione iniziale, avrebbe ucciso entrambi prima di togliersi la vita.

La sequenza ipotizzata dagli investigatori rende la scena particolarmente dolorosa per le persone vicine alla famiglia. La possibilità che la donna abbia assistito agli ultimi momenti del figlio è stata evocata da chi la conosceva, ma ogni dettaglio resta legato agli accertamenti in corso.

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