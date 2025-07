La star di Hollywood di nuovo incinta: il pancione che nessuno si aspettava (e come lo ha svelato al mondo)

Colpo di scena a Hollywood: quando tutti pensavano che lei, l’ex amatissima star di “High School Musical”, stesse ancora imparando a dormire a intermittenza con il suo primo figlio, eccola riapparire online con un pancione in bella vista. Social in tilt, fan increduli e tabloid che si arrendono: la notizia della seconda gravidanza è arrivata come un fulmine a ciel sereno. E come l’ha annunciata?

Vanessa Hudgens di nuovo incinta, l’annuncio a sorpresa emoziona i fan

Per tutti i fan di “High School Musical”, ma non solo, è chiaro che stiamo parlando di Vanessa Hudgens La popolare attrice ha annunciato la nuova gravidanza con uno shooting tutto in bianco, sorrisi larghi e quella mano di Cole Tucker, il marito ed ex campione di baseball, posata con orgoglio sulla pancia in crescita.

Il dettaglio che non sfugge: il primogenito della coppia deve ancora spegnere la sua prima candelina. Ma evidentemente, in casa Hudgens-Tucker, la parola “pausa” non è contemplata. La foto, raffinata e senza fronzoli, ha mandato in pensione i soliti pettegolezzi notturni dei tabloid. E mentre i paparazzi cercavano ancora di decifrare voci di crisi post-partum, Vanessa e Cole hanno deciso di giocare d’anticipo e sorprendere tutti.

Chi si aspettava un gender reveal con coriandoli rosa o azzurri resterà deluso. Nessuna indicazione sul sesso del nascituro, solo abiti candidi e neutri: una vera e propria sfida a chi sperava di cogliere un indizio cromatico. E il post che ha fatto esplodere l’entusiasmo dei follower? Due sole parole, ma d’effetto: «Second round». Semplice, diretto, ironico. Cole, come sempre, al suo fianco.

Un anno fa, per la festa della mamma, Vanessa aveva lasciato il web sospeso con una dichiarazione tenerissima sulla sua nuova vita: «Diventare madre è stato il capitolo più difficile, faticoso ma anche incredibilmente soddisfacente e gioioso della mia vita. Non potrei essere più grata per la mia piccola famiglia». Allora, nessuna ombra del secondo bebè. Questa volta, invece, niente più segreti: la panciona si è presa la scena.

