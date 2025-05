Latte richiamato dai supermercati, allerta del Ministero: lotto e marchio interessato – Un nuovo richiamo alimentare è stato pubblicato sul portale ufficiale del Ministero della Salute, all’interno della sezione dedicata agli Avvisi e ai Ritiri disposti dai produttori. Questa volta l’allerta riguarda un prodotto di largo consumo. Prendete nota!

Latte richiamato dai supermercati, allerta del Ministero: lotto e marchio interessato

Si tratta di un lotto di latte parzialmente scremato UHT a lunga conservazione venduto con il marchio “Del Giudice”, ritirato per un errore nella data di scadenza stampata sull’imballaggio. A disporre il richiamo è stata la stessa azienda produttrice, Gruppo Grifo Agroalimentare Sac, per un’irregolarità riscontrata al momento del confezionamento. Come spiega l’avviso diffuso dal Ministero Della Salute e datato 15 maggio (ma pubblicato solo nelle ultime ore), il latte in questione non presenta difetti di produzione né contaminazioni, ma sul cartone è riportata una data di scadenza superiore a quella reale, a causa di un’impostazione errata del sistema di stampa.

Latte richiamato dai supermercati, allerta del Ministero: ecco perché

Nel dettaglio, il richiamo riguarda esclusivamente il lotto numero A07407, confezionato in brick da 1 litro, con indicazione di scadenza 23 luglio 2027. In realtà, la data corretta entro cui il prodotto andrebbe consumato è 23 luglio 2025. Si tratta, dunque, di un errore di tipo tipografico, ma che può indurre in errore i consumatori e portare a un utilizzo del latte oltre il periodo consigliato.

