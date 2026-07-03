“Li ha presi in pieno!”. Ambulanza passa col rosso: bilancio gravissimo

Una sirena accesa, il traffico che si apre a fatica e la necessità di guadagnare pochi secondi che, in un intervento sanitario, possono fare la differenza. Anche quando un mezzo di soccorso è in servizio d’urgenza, però, la circolazione resta un contesto ad alto rischio, soprattutto nei nodi cittadini dove convergono più direttrici e le manovre si concentrano in spazi ridotti.

Gli incroci regolati da semaforo rappresentano uno dei punti più delicati: qui la visibilità può essere limitata, le auto arrivano da più direzioni e le decisioni devono essere prese in tempi minimi. In queste condizioni, un urto improvviso può trasformare un’operazione di assistenza in una nuova emergenza, richiedendo ulteriori squadre e un coordinamento rapido per la gestione dei feriti.

È quanto accaduto a Torino, dove un’ambulanza della Croce rossa è rimasta coinvolta in un incidente con due veicoli in un’area ad alto flusso di traffico. Lo scontro ha determinato l’attivazione di soccorsi aggiuntivi e la temporanea riorganizzazione della viabilità, con chiusure e rallentamenti nelle vie circostanti.

L’episodio richiama l’attenzione sulla complessità degli interventi in ambito urbano: anche quando esistono procedure codificate e condizioni di priorità, la sicurezza dipende da una catena di fattori — dall’assetto del traffico alle condizioni dell’asfalto, fino alla capacità dei conducenti coinvolti di percepire in tempo l’arrivo del mezzo di emergenza.