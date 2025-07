Caso Resinovich, da cosa è affetto il marito Sebastiano: la rivelazione – La vicenda della morte di Liliana Resinovich rimane al centro delle cronache giudiziarie, senza una conclusione definitiva. La donna è scomparsa il 14 dicembre 2021 e, sebbene inizialmente si fosse ipotizzato un suicidio, l’attenzione degli inquirenti si è successivamente focalizzata sull’ipotesi di omicidio. In questo contesto, il marito Sebastiano Visintin risulta formalmente indagato.

Indagini e perquisizioni: la nota degli avvocati Bevilacqua

Nelle scorse ore, come riportato dal sito Il Piccolo, gli avvocati di Sebastiano Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, hanno diffuso una dichiarazione relativa alle più recenti attività investigative: “Guardando alla perquisizione da ultimo disposta, alla ripetizione di accertamenti già condotti a suo tempo per il monitoraggio dei consumi afferenti l’attività di affilatura dei coltelli da parte del Visintin nonché la ricerca di tracce di materiale ferroso residuato dalla lavorazione degli stessi, non possiamo che esprimere un plauso, sicuramente, nei confronti della Procura per l’eccesso, finanche, di zelo investigativo nella ricerca di elementi che comunque con estrema difficoltà potranno comunque essere assunti come ‘probatori del fatto'”.

Analisi sulle prove e richieste della difesa

I rappresentanti legali di Visintin hanno espresso anche alcune riserve sulle modalità degli accertamenti: “Rammarico, altresì, per non aver colto quel suggerimento espresso ieri dall’indagato di estendere, a questo punto, l’analisi (sicuramente ripetibile, se non altro per il tempo già trascorso dall’evento) dei tamponi per la ricerca di materiale ferroso in tutta la casa, e non solo nella stanza adibita, da ultimo, a laboratorio, peraltro da quel 14 dicembre diverso da quello attuale. Lasciamo le porte aperte alla ripetizione degli accertamenti e ben venga ogni ulteriore esplorazione ritenuta necessaria e finanche soltanto opportuna per gli investigatori anche se non possiamo nascondere il timore delle ripercussioni che tali passaggi investigativi, per definizione e finalità necessariamente invasivi ed incisivi, potranno avere sul compromesso stato di salute di Visintin”, hanno continuato Paolo e Alice Bevilacqua.

