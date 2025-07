Loredana e i figli vanno alle giostre, poi la tremenda scoperta: cos’è successo

Una tranquilla giornata di svago si è trasformata in un incubo inimmaginabile. Un semplice sorriso ai bambini, una promessa leggera, poi il silenzio. Da quel momento in avanti, si apre un abisso di domande, timori e speranze che tormentano senza sosta. Questo è l’inizio di una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera Nazione. Loredana aveva pianificato una giornata di divertimento per i suoi figli, ma sotto la superficie di normalità si celava un mistero sempre più fitto. Dal 28 giugno, Loredana e i suoi bambini, Francesco di 2 anni e Leonardo di 9, sono scomparsi nel nulla. Un cellulare si collega brevemente a Torino e poi svanisce, lasciando dietro di sé solo paura e ipotesi senza risposta.

Leggi anche: Meteo, cambia tutto: temperature giù di 10 gradi. Ecco dove e quando

Loredana scomparsa con i figli da Livorno

La promessa era semplice: “Andiamo al Lunapark, poi andiamo al mare”. Tuttavia, il destino ha preso una piega diversa. Leonardo avrebbe dovuto tornare dal padre la sera del 30 giugno, ma non si è mai presentato. I telefoni spenti e un silenzio assordante. Da quel momento, la preoccupazione si trasforma in angoscia.

Livorno, Loredana scomparsa con i figli piccoli: lo straziante appello del compagno

Il padre di Leonardo, incredulo e disperato, contatta immediatamente anche la famiglia di Loredana e, di fronte all’assenza di risposte, si rivolge al programma “Chi l’ha visto?”: “Voglio solo sentire mio figlio, sapere che sta bene”, implora in diretta tv. Parole che toccano il cuore di chi conosce l’angoscia dell’attesa senza notizie.

Quando una madre e due bambini scompaiono in questo modo, resta solo un vuoto opprimente. Da un lato, la speranza che si tratti di una fuga volontaria, dall’altro, il timore per i piccoli, separati dai loro padri e abbandonati senza punti di riferimento. Nessuna notizia, nessun avvistamento, solo un’attesa che ogni giorno diventa più insopportabile. Dietro le quinte intanto, emergono dettagli sospetti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva