Lorena uccisa dall’ex, la madre di lei rompe il silenzio: parole strazianti

Aveva paura dell’ex compagno, Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa da Federico Vella, 36 anni, che l’ha gettata giù da un cavalcavia nel tratto dell’autostrada A1, nel comune di Barberino del Mugello (Firenze), e poi si è suicidato. Ma non aveva voluto denunciarlo per timore di «rovinargli la vita». A raccontarlo ai giornalisti sono stati i familiari della donna, arrivati da Squinzano, nel Leccese, nell’appartamento di via Panciatichi, nel quartiere fiorentino di Rifredi, dove Lorena viveva. «Aveva paura di lui, quest’estate era stata giù da noi in Puglia perché aveva troppa paura», ha raccontato la madre. «Non voleva denunciarlo per non rovinargli la vita – prosegue -, era troppo buona e non poteva immaginare quello che sarebbe accaduto».

Le testimonianze

A parlare è stata anche Samanta, amica di Lorena, che aveva cercato di convincerla a rivolgersi alle forze dell’ordine. «L’avevo avvisata che l’avrebbe aspettata sotto casa. Fino a ieri le avevo chiesto di andare dalle forze dell’ordine, di denunciare. Ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola», ha detto a La Nazione. Secondo quanto riferito dal quotidiano, i due si sarebbero conosciuti in una palestra di Firenze, città in cui entrambi risiedevano. Isceri lavorava in un’azienda farmaceutica specializzata in medicina veterinaria, mentre Vella era impiegato in una società di autonoleggio. La relazione sarebbe terminata ad agosto, dopo una vacanza insieme in Grecia.

I famigliari ascoltati dagli investigatori

Intanto, la madre e il fratello di Isceri sono stati ascoltati dagli investigatori della squadra mobile fiorentina che conduce le indagini sul femminicidio. I famigliari, secondo quanto appreso, avrebbero raccontato che la relazione tra Lorena e Federico era iniziata da un paio di anni, ma nell’ultimo anno i rapporti erano diventati molto conflittuali perché l’uomo sarebbe diventato ossessivo. Per questo era stata lei a chiudere la relazione. Un amico della donna, ascoltato dalla Polizia, ha inoltre raccontato che una volta finito il rapporto, temeva di farsi vedere con Lorena per il timore di scatenare la reazione dell’ex.

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