Spalletti, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: cosa succede

Il destino del commissario tecnico Luciano Spalletti appare più incerto che mai. La recente sconfitta per 3-0 contro la Norvegia ha messo in discussione la sua posizione alla guida della Nazionale. Questa debacle non solo ha compromesso il primato nel girone, ma ha anche riaperto vecchie ferite e sollevato dubbi su diverse certezze, inclusa la leadership e il progetto dell’allenatore.

Nazionale in crisi: a breve un confronto tra Spalletti e Gravina

Le prossime mosse del CT saranno decisive. Ogni scelta, ogni convocazione, ogni modulo testato verrà analizzato al microscopio da tifosi e addetti ai lavori. Il termometro del consenso è bollente, e Luciano Spalletti sa bene di dover rispondere non solo alle critiche popolari, ma anche agli occhi vigili del presidente federale Gabriele Gravina.

La situazione è estremamente delicata. A Coverciano si cerca di salvare il salvabile in vista dell’incontro con la Moldova, ma sembra che la partita di lunedì serva solo a prendere tempo. La vera sfida si giocherà martedì, lontano dal campo di gioco, quando Gabriele Gravina e il c.t. si incontreranno per decidere il futuro della loro collaborazione.

Il rischio dei Play-off: Italia di nuovo in crisi

La classifica non preclude possibilità, ma la realtà è diversa. La Norvegia ha surclassato l’Italia sotto il profilo fisico, tecnico e mentale. L’incubo del play-off ritorna, una situazione già fatale due volte negli ultimi otto anni. Un’ulteriore assenza dai Mondiali sarebbe un disastro. Urge un cambiamento immediato per evitarlo.

Spalletti è sotto pressione come mai prima. Nonostante una modesta ripresa nella Nations League, è nuovamente bersaglio di critiche da parte di stampa, tifosi e federazione. Avrebbe desiderato anticipare il confronto con Gravina, segno che si sente in discussione, ma non controlla più né lo spogliatoio né l’opinione pubblica.

