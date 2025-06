Luis Enrique, il bel gesto per i calciatori dell’inter dopo la vittoria

Il Paris Saint-Germain ha scritto una pagina di storia conquistando la sua prima Champions League, guidato da Luis Enrique. L’allenatore spagnolo ha compiuto un’impresa memorabile, ma è stato un gesto di umanità a catturare l’attenzione prima dei festeggiamenti: mentre la sua squadra gioiva, si è voltato verso la panchina dell’Inter e ha applaudito gli avversari, dimostrando un rispetto raro nel mondo del calcio moderno.

La dedica a Xana: “Mia figlia è sempre con me”

Subito dopo la vittoria, Luis Enrique ha condiviso un momento commovente durante le interviste. Ha dedicato la vittoria a Xana, sua figlia, tragicamente scomparsa nel 2019 a causa di un tumore. “Mia figlia è con me dal giorno in cui è andata via con il corpo. Nulla cambia“, ha dichiarato con la voce rotta dall’emozione. Durante la premiazione, il tecnico ha indossato una maglietta speciale con l’immagine della sua prima Champions vinta con il Barcellona nel 2015, accanto alla piccola Xana. Un modo simbolico per sentirla accanto in questo nuovo trionfo.

La pressione, la squadra e l’evoluzione post-Mbappé

La vittoria rappresenta anche un importante traguardo emotivo e simbolico per Luis Enrique. “La mia preoccupazione era non deludere una città e un Paese che inseguivano questa coppa da sempre“, ha spiegato. La pressione era altissima, ma la squadra ha saputo rispondere con determinazione e maturità. Tra i protagonisti del match, ha elogiato Dembélé per la sua freddezza e il coraggio dimostrato: “Ha giocato una partita straordinaria sotto una pressione enorme“.

Con la conquista del trofeo, si chiude un capitolo per il club parigino, segnato dall’addio di Kylian Mbappé. Tuttavia, secondo Luis Enrique, l’uscita della star francese ha permesso alla squadra di evolversi e dimostrare la propria competitività. “Abbiamo iniziato un nuovo percorso, fatto crescere altri giocatori e dimostrato di essere competitivi anche senza di lui“, ha affermato.

