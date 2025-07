Lutto choc per il principe William e la famiglia reale: una vera tragedia –Una grave tragedia ha colpito la famiglia reale britannica con la scomparsa di una giovane di 20 anni, rinvenuta priva di vita nella residenza di famiglia a Norton, nel Wiltshire. Il ritrovamento, avvenuto il 14 luglio, ha profondamente scosso la comunità locale e attirato l’attenzione nazionale. Il corpo è stato scoperto dalla madre e dalla sorella mentre la ragazza si preparava a partire per una vacanza con gli amici. Vicino a lei è stata trovata un’arma da fuoco.

Secondo quanto riportato da The Sun, le autorità non ritengono ci siano elementi che indichino il coinvolgimento di altri individui. La polizia del Wiltshire ha classificato il caso come “morte non sospetta” e ha avviato una procedura ufficiale presso il tribunale del coroner di Wiltshire e Swindon. In attesa delle conclusioni degli esami medico-legali, la famiglia di Rosie Jeanne Roche Burke, cugina ventenne del principe William e del principe Harry, così come la casa reale, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Il legame familiare con i Windsor

Rosie Roche era nipote di Derek Long, zio della principessa Diana, e faceva parte della rete di parenti della famiglia Windsor. Pur non avendo incarichi pubblici, la giovane era conosciuta per la sua riservatezza e dedizione agli studi universitari: frequentava l’Università di Durham presso la facoltà di Letteratura Inglese.

