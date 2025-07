Lutto nel calcio, l’ex giocatore muore a 43 anni: lascia la compagna e il figlio – Nel tranquillo borgo di Bocchignano, una frazione di Montopoli di Sabina, aleggia un’atmosfera di profonda malinconia. La comunità è stata colpita da una tragica notizia: la scomparsa di un uomo amato e rispettato da tutti, che ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici, familiari e colleghi. Questo lutto ha scosso l’intera zona, unendo la comunità in un abbraccio di solidarietà attorno ai suoi cari.

L’uomo, di 43 anni, era una figura benvoluta in tutta la Sabina, riconosciuto per il suo carattere radioso e la sua generosità verso il prossimo. Risiedeva nella piccola frazione insieme alla compagna e al figlio, e lavorava da anni come soccorritore per il servizio ambulanza 118. La sua morte, sopraggiunta nella notte, è stata il triste epilogo di una malattia che ha affrontato con coraggio.

La notizia ha suscitato un’ondata di emozioni tra amici e colleghi, molti dei quali ricordano il suo impegno e la sua dedizione sia nella vita privata che lavorativa. Le persone del posto si sono strette in massa intorno alla famiglia, offrendo sostegno e conforto in questo momento difficile. Le celebrazioni funebri sono previste nei prossimi giorni a Montopoli di Sabina, dove la comunità si riunirà per rendere omaggio a un uomo considerato un pilastro della vita quotidiana locale.

