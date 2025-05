Lutto nel cinema, il famoso attore muore a 45 anni: il dolore dei colleghi

La perdita di un artista lascia spesso un segno indelebile, specialmente quando avviene nel pieno della sua carriera. Non solo i colleghi che hanno lavorato al suo fianco ne avvertono l’assenza, ma anche il pubblico che ha ammirato il suo talento sul grande schermo. La scomparsa prematura di un interprete nel fiore della sua creatività porta con sé un carico di rimpianti e possibilità non realizzate.

Questo è il caso di un attore la cui carriera ha preso il volo negli ultimi anni, destinato a diventare uno dei nomi di punta del cinema americano. Un talento che, privo di una formazione accademica tradizionale, ha saputo farsi notare grazie a una presenza scenica che catturava l’attenzione al primo sguardo.

Samuel French: morto a 45 anni dopo una battaglia contro il tumore

Samuel French, attore nativo del Texas, è deceduto a 45 anni dopo una dura lotta contro un tumore aggressivo. La notizia è stata diffusa dal regista Paul Sinacore, che aveva appena completato le riprese del film Towpath, ancora in fase di post-produzione. In ricordo del collega, Sinacore ha dichiarato: «Samuel aveva dentro di sé un fuoco per la recitazione che bruciava in ogni singola inquadratura, senza filtri, impavido, vivo. Si è dato completamente al lavoro, e questo si vedeva».

Il ricordo commosso del regista

Oltre a esprimere il suo cordoglio, il regista ha aggiunto: «Sono profondamente addolorato per la sua perdita e vorrei solo che avesse potuto vedere il montaggio finale. Era unico, e rimarrà per sempre nei nostri cuori. Il mio pensiero va alla sua famiglia, e soprattutto a sua figlia, l’amava profondamente e parlava spesso di lei con orgoglio e tenerezza».

