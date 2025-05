La famosa di Rai ricoverata in ospedale: la foto preoccupa i fan

«Qualche settimana fa ho fatto una vacanzina forzata». Con queste parole inizia il lungo post che ha lasciato i fan spiazzati. Il volto noto della televisione, molto amata dal pubblico Rai, ha condiviso su Instagram un’esperienza personale delicata, mostrando una foto direttamente dal letto d’ospedale. Il suo racconto è arrivato solo dopo le dimissioni, quando il peggio era ormai passato. Ma il contenuto del messaggio – e il contesto in cui è stato pubblicato – hanno fatto subito il giro del web, scatenando preoccupazione tra i suoi follower.

Il ricovero improvviso e il messaggio criptico

Tornata alla vita di tutti i giorni, tra gli impegni televisivi, gli eventi pubblici e la vita da mamma, Elisa D’Ospina ha rivelato di aver subito uno stop forzato a causa di un problema di salute emerso in seguito a controlli di routine. Nessun dettaglio preciso è stato fornito sulle condizioni che l’hanno portata al ricovero, ma qualche indizio c’è. Un ringraziamento speciale a un’ostetrica e alla Casa di Cura Santa Famiglia, una struttura sanitaria privata specializzata in ginecologia, ha fatto ipotizzare si trattasse di un problema legato alla salute femminile. «Grazie alla prevenzione non avrei mai fatto questa vacanza forzata e probabilmente le cose si sarebbero potute complicare un po’», ha scritto la giornalista e opinionista.

