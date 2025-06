Ha un malore alla guida e si schianta contro un camion: atroce, come lo scopre il marito – È bastato un attimo di sbandata, pochi drammatici secondi, perché la vita di Antonella Leo, 49 anni, si spegnesse sull’asfalto della SS 13 Pontebbana, all’altezza dell’ex stabilimento Ideal Standard. Una tragedia che lascia sgomenti, attoniti.

Erano le 18:30 di lunedì 9 giugno quando la sua Hyundai i20 ha invaso la corsia opposta, centrando frontalmente un camion Volvo guidato da R. S., 63 anni, autotrasportatore di Aviano. Sul tratto di strada, tristemente noto per il traffico intenso, nessun segno di frenata: il dettaglio alimenta l’ipotesi di un malore improvviso che non le avrebbe lasciato scampo.

La dinamica dell’incidente di Pordenone

Secondo i primi rilievi dei Carabinieri di Fiume Veneto, supportati dai colleghi di Azzano Decimo, la vettura procedeva in direzione Casarsa quando ha improvvisamente deviato verso sinistra. Il camionista, accortosi del pericolo, ha lampeggiato e suonato il clacson, ma la distanza residua era troppo breve. L’impatto è stato devastante: la city-car è stata proiettata in avanti per alcuni metri, terminando la corsa nella stessa corsia occupata dall’autoarticolato. «Sembrava che nessuno dei due potesse fare più nulla», racconta un testimone che viaggiava pochi veicoli dietro, «il tutto è successo in uno schiocco di dita». Sull’asfalto, solo detriti e lamiere contorte; nessuna frenata, nessuna sterzata correttiva. Il marito è venuto a conoscenza della tragedia tramite un alert che è scattato sul suo telefonino, connesso a quello della compagna.

