Malore per il caldo estremo, crolla sul marciapiede e muore così – L’ondata di calore che da giorni sta investendo l’Italia continua a mietere vittime e a mettere in difficoltà il sistema sanitario. Le temperature roventi, spesso sopra i 40 gradi, stanno creando situazioni critiche soprattutto tra le fasce più fragili della popolazione. E le cronache delle ultime ore raccontano di due episodi emblematici, avvenuti agli estremi opposti del Paese.

Tragedia a Bagheria: donna muore per un malore in strada

Una tragedia si è consumata a Bagheria, in provincia di Palermo, dove una donna di 53 anni ha perso la vita dopo essere svenuta in strada. Il dramma è avvenuto in via Aiello, nel cuore della cittadina. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colta da un malore improvviso, probabilmente aggravato dalle temperature torride che da giorni non danno tregua alla Sicilia. La vittima, che a quanto pare soffriva di problemi cardiaci pregressi, si sarebbe sentita male mentre camminava sul marciapiede. In pochi attimi ha perso conoscenza e si è accasciata al suolo. I presenti hanno subito chiamato i soccorsi, ma nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Malore mentre passeggia per strada: morta una donna di 53 anni a Bagheria

Sul luogo del decesso sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi del caso e ascoltato i testimoni per chiarire la dinamica. Nonostante non ci siano dubbi sulle cause naturali del malore, la notizia ha suscitato sgomento tra i residenti, che conoscevano bene la donna. Il suo decesso accende ancora una volta i riflettori sull’emergenza caldo e sull’urgenza di misure preventive per evitare ulteriori tragedie. Anche a Milano un turista ha avuto un malore. Si trattava di un turista di origini cinesi.

