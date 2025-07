Malore a Wimbledon, partita sospesa per qualche minuto: cos’è successo

Nel pomeriggio odierno, il prato verde di Wimbledon è teatro della sfida tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, impegnati in una semifinale dal grande valore tecnico e sportivo. L’incontro, che assegna un posto nell’atto conclusivo dello Slam londinese, è trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming tramite SkyGo e NOW. Questo appuntamento rappresenta la terza volta che lo spagnolo e l’americano si affrontano in carriera: nei due precedenti, Alcaraz si è imposto sia nel 2023 a Miami (6-4 6-2) sia nella Laver Cup del 2024 (6-2 7-5).

L’attesa per questa semifinale di Wimbledon è alimentata non solo dall’importanza del match, ma anche dalla crescita evidente di entrambi i tennisti nell’ultimo anno. Alcaraz, campione in carica, cerca la conferma nel torneo dove lo scorso anno ha conquistato il suo secondo Slam dimostrando una solidità mentale fuori dal comune. Fritz, dal canto suo, sta vivendo una delle sue migliori stagioni sul circuito, con risultati di rilievo anche nei tornei su erba. Durante il match c’è stato un malore e la partita è stata sospesa per qualche minuto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)