Maltempo in Italia, violenta bomba d’acqua poco fa: “Strade tutte allagate”

La prima intensa perturbazione di luglio sta attraversando l’Italia e sta interrompendo la recente fase di caldo subtropicale, caratterizzata da temperature elevate e bollini rossi in numerose città. L’ingresso di aria più fredda in quota sta favorendo una marcata instabilità atmosferica lungo la penisola. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato allerte **meteo** arancioni e gialle per **temporali**, possibili grandinate e raffiche di vento in diverse regioni, tra cui Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Campania. Dopo i disagi segnalati in varie aree del Nord e in Liguria, i fenomeni hanno interessato con particolare intensità la Toscana occidentale nella serata del 1° luglio, dove si è verificato un downburst con raffiche fino a 110 km/h, con danni lungo la costa livornese e successivo interessamento delle zone interne. Il passaggio del fronte sta portando un calo delle temperature e dell’afa, mentre l’attenzione resta alta per la giornata del 2 luglio.

Bomba d’acqua in Campania: strade allagate e interventi di soccorso

13:40 – Nella mattina del 2 luglio 2026 una violenta bomba d’acqua ha colpito la Campania, con effetti rilevanti soprattutto tra Ischia, Pozzuoli e Bacoli. Si registrano allagamenti, criticità legate al dissesto idrogeologico e numerosi interventi dei vigili del fuoco per assistenza alla popolazione e ripristino delle condizioni di sicurezza. Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, ha definito l’evento “una vera e propria bufera” e ha attivato gli operai comunali in coordinamento con Protezione Civile, Prefettura e soccorsi. La Protezione Civile regionale ha confermato un avviso di allerta meteo gialla valido per oggi e per domani, venerdì 3 luglio, per la possibilità di nuovi temporali intensi, grandinate fulmini e raffiche di vento, con rischi connessi a frane ed esondazioni in aree vulnerabili.

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