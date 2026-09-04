Maltempo Italia, tromba d’aria si abbatte in spiaggia: tutto per aria, gente in fuga

Una tromba marina si è avvicinata alla costa di Scilla, nello Stretto di Messina, raggiungendo il litorale e causando momenti di apprensione tra bagnanti e residenti. Il fenomeno, formatosi inizialmente al largo, ha avanzato rapidamente verso la terraferma: le raffiche hanno sollevato ombrelloni, lettini e altri arredi presenti sulla spiaggia.

Tromba marina a Scilla, il vortice dallo Stretto raggiunge la riva

La scena si è verificata sulla costa calabrese, nel territorio di Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto emerge dalle immagini riprese da alcune persone presenti, una colonna scura si è delineata sull’acqua sotto un cielo caratterizzato da condizioni di forte instabilità.

In un primo momento il vortice appariva distante dalla battigia. Nel giro di pochi minuti, tuttavia, la tromba marina a Scilla ha assunto una traiettoria diretta verso la costa, inducendo molte persone ad allontanarsi dalla zona esposta. Alcuni hanno documentato l’episodio con il cellulare, mentre altri hanno cercato riparo.

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