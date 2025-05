Maltempo, tornado e trombe d’aria in Italia: case scoperchiate e danni (VIDEO) – Un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito il Nord-Est dell’Italia nel pomeriggio di giovedì 22 maggio, trasformando una giornata primaverile in un incubo meteorologico per molti residenti. Di seguito tutti i dettagli su quanto accaduto.

Maltempo in Italia. Le regioni più colpite sono state il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove si sono verificati episodi estremi: un tornado ha colpito Buja, in provincia di Udine, mentre una violenta tromba d’aria ha devastato la zona di Pederobba, in provincia di Treviso. Fortunatamente, non si segnalano feriti o vittime, ma i danni sono stati ingenti. I video pubblicati sui social raccontano da soli la forza degli eventi: tetti divelti, alberi sradicati, pali della luce abbattuti e persino tombe danneggiate nei cimiteri locali.

Tornado reported in Onigo di Piave, in the Treviso, Italy 🇮🇹 (22.05.2025)



Video by Labi Kycyku pic.twitter.com/5J0Yv6Uwgf — Disaster News (@Top_Disaster) May 22, 2025

Tornado a Buja: un vortice visibile a chilometri

Nel tardo pomeriggio, un tornado ha fatto la sua comparsa nella zona di Buja, a nord di Udine. Secondo quanto riportato dai residenti, si è trattato di un evento tanto spettacolare quanto spaventoso. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un vortice d’aria in rotazione, chiaramente visibile da lontano, svilupparsi nell’arco di pochi minuti. Il fenomeno è stato accompagnato da una perturbazione intensa ma breve, durante la quale il vento ha raggiunto velocità eccezionali. I video amatoriali girati in loco mostrano il tornado muoversi tra i campi e avvicinarsi pericolosamente alle abitazioni, generando panico tra gli abitanti.

