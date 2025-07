Maltempo, tromba d’aria improvvisa in Italia: molti danni (VIDEO) – Lunedì 21 luglio sembrava un pomeriggio qualunque. Nessuna pioggia, solo nuvole dense sospese sul paesaggio collinare del Trevigiano. Ma all’improvviso, dal cielo grigio si è staccata una tromba d’aria, rapida e violenta. Una manciata di minuti è bastata per stravolgere il volto di Pieve di Soligo, lasciando dietro di sé tetti divelti, alberi abbattuti e capanni sventrati. Per fortuna nessun ferito, ma i danni materiali sono ingenti, soprattutto nella frazione di Patean, epicentro della furia improvvisa.

In pochi istanti, il vento ha sollevato tetti, abbattuto camini e danneggiato numerose abitazioni. Le serre e i capanni agricoli sono stati distrutti, con lamiere e materiali sparsi ovunque. Particolarmente critica la situazione in via Pederiva, dove il crollo del tetto in amianto di un capannone ha spinto il Comune a chiudere l’intera area per motivi di sicurezza. Il sindaco Stefano Soldan ha rassicurato i cittadini: «La via sarà riaperta solo dopo le necessarie operazioni di bonifica ambientale».

Danni anche nel resto del territorio

Il maltempo non ha risparmiato le colline circostanti. Disagi alla circolazione si sono registrati in diverse zone, dal massiccio del Grappa fino all’area del Vittoriese, con alberi sradicati che hanno ostruito strade e sentieri. In particolare, un grosso tronco caduto ha interrotto la viabilità tra Sernaglia e Farra di Soligo, costringendo gli automobilisti a lunghe deviazioni.

