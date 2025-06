Mamma e figlio trovati morti in casa, l’allarme dei vicini e il terribile sospetto

Drammatico ritrovamento nella serata di giovedì 5 giugno 2025. Sono stati trovati senza vita Rosanna e il figlio Domenico. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, allarmati da un forte odore di gas proveniente dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora indagano per chiarire le circostanze di una tragedia dai contorni ancora incerti.

Leggi anche: Grandinata record in Italia, una regione in ginocchio: danni enormi

Il ritrovamento: l’odore di gas e l’intervento dei soccorsi

È stato il persistente odore di gas ad attirare l’attenzione degli abitanti del condominio, che hanno contattato i vigili del fuoco. L’alloggio si trova nella zona centrale di Savigliano, un paese in provincia di Cuneo. Quando i soccorritori hanno fatto irruzione nell’abitazione, si sono trovati davanti a una scena drammatica: due corpi senza vita all’interno dell’appartamento. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia locale, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti.

Chi erano le vittime

In un alloggio di via Trento, sono stati trovati senza vita Rosanna Asteggiano, 72 anni, e il figlio Domenico Mana, di 40. La notizia ha profondamente colpito il quartiere e tutta la città di Savigliano. I due vivevano da tempo nello stesso appartamento e, secondo i primi racconti dei vicini, non erano mai stati segnalati episodi di conflitto. La riservatezza della famiglia rende ora ancora più difficile interpretare quanto accaduto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva