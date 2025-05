Mangiano le famose caramelle gommose e finiscono in ospedale: cosa avevano all’interno

L’allarme sul noto marchio di dolciumi è scattato quando una famiglia, dopo aver consumato il prodotto, ha accusato malori gravi, finendo in ospedale. Le autorità sanitarie olandesi hanno immediatamente avviato i controlli e l’azienda ha deciso di collaborare ritirando le confezioni sospette. Le indagini sono ancora in corso.

Una notizia che ha destato clamore arriva dai Paesi Bassi, dove un intero lotto di caramelle Haribo è stato richiamato dal commercio dopo che alcune confezioni si sono rivelate contaminate. L’episodio che ha fatto scattare il campanello d’allarme si è verificato quando una famiglia ha consumato alcune caramelle Haribo Happy Cola F!ZZ, acquistate in una confezione da 1 kg, accusando vertigini, giramenti di testa e altri sintomi neurologici. Tre persone, tra cui anche dei bambini, sono state ricoverate in ospedale per accertamenti.

Caramelle Haribo richiamate dal mercato: il lotto contaminato

In seguito all’allerta, la Haribo, su richiesta della NVWA, ha diffuso un avviso ufficiale di richiamo rivolto ai consumatori. Il comunicato raccomanda di non consumare le confezioni da 1 kg di Haribo Happy Cola F!ZZ con lotto di produzione L341-4002307906 e data di scadenza gennaio 2026. Le caramelle devono essere restituite ai punti vendita per ottenere un rimborso.

Haribo ha specificato che tutti gli altri lotti e prodotti dell’azienda sono sicuri e che il richiamo riguarda esclusivamente il mercato dei Paesi Bassi. «La sicurezza dei consumatori è la nostra priorità assoluta», ha dichiarato un portavoce del gruppo, assicurando che l’azienda sta collaborando con la polizia per chiarire le modalità della contaminazione.

