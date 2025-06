Mariano trovato senza vita in mare, è giallo a Cagliari: l’ipotesi sulla morte

Cagliari, il 16enne Mariano Olla trovato morto in mare: l’ipotesi sulla morte. Una spiaggia appartata, il silenzio dell’alba, e un corpo senza vita. Cagliari si sveglia sconvolta da una tragedia inspiegabile, mentre in città si rincorrono domande senza risposta. Un ragazzo di sedici anni, Mariano Olla, non tornerà più a casa, e il mistero che circonda le sue ultime ore ha scosso l’intera comunità. Ma cosa è davvero successo la notte tra il 13 e il 14 giugno tra le insenature di Su Siccu e il lungomare di Sant’Elia?

Ritrovamento choc sulla spiaggia di Su Siccu

È stato un sabato mattina qualunque a infrangere la quotidianità di pescatori e primi bagnanti: intorno all’alba, nella spiaggetta dietro il parcheggio Cuore, l’allarme è partito dopo un avvistamento inquietante a una decina di metri dalla riva. Il corpo di un giovane, a torso nudo, ancora con scarpe e pantaloncini, galleggiava immobile. I vigili del fuoco hanno proceduto al recupero, mentre sul posto arrivavano le Volanti della polizia, la Squadra mobile e i sanitari del 118. Il decesso è stato confermato sul momento. Nessun segno evidente di violenza. Ma troppe cose non tornano.

Cagliari e Sestu in lutto per Mariano Olla

Mariano Olla aveva solo sedici anni. Originario di Cagliari, viveva da qualche anno con la sua famiglia a Sestu, comune dell’hinterland. Un ragazzo descritto come «dolce», la cui scomparsa ha lasciato un vuoto palpabile. A darne voce, la sindaca Paola Secci, con un messaggio affidato ai social: «Una triste e dolorosa notizia ci giunge inaspettata. Ciao caro dolce ragazzo che hai lasciato prematuramente la vita terrena. La nostra comunità è vicina alla famiglia e si stringe ad essa in preghiera con un forte abbraccio. Riposa in pace Mariano». Le sue parole racchiudono il dolore di un’intera comunità, travolta dall’assurdità della perdita.

