Martina Ceretti, la modella che fa girare la testa a Raoul Bova: età, carriera, amori famosi e curiosità

Fino a ieri era semplicemente un volto intrigante tra le passerelle milanesi, oggi Martina Ceretti è la protagonista indiscussa di ogni chiacchiera da bar e di ogni feed social. Classe 2001, romana di nascita e milanese d’adozione, Martina si è ritrovata al centro delle luci della ribalta per una presunta love story con Raoul Bova. Si mormora che tra l’attore e la compagna storica Rocío Muñoz Morales sia calato il sipario proprio per colpa sua. Gossip? Forse. Ma qui il copione promette colpi di scena degni di una soap.

Dietro il suo sguardo magnetico, c’è ben più di una semplice modella. Martina Ceretti ha una laurea in Filosofia fresca di marzo 2024 e un sogno dichiarato: “Vorrei fare l’attrice”. Ambiziosa e con mille risorse, Martina ha già assaporato il mondo dello spettacolo, apparendo in un videoclip di Eros Ramazzotti e cimentandosi anche nel canto. Insomma, talento e determinazione non le mancano.

Martina Ceretti: la nuova fiamma di Raoul Bova tra sogni, social e misteri

Nonostante il profilo Instagram @marticeretti vanti più di 100mila follower, oggi è blindatissimo. Secondo le indiscrezioni svelate da Fabrizio Corona nel podcast “Falsissimo”, proprio lì sarebbe nato il primo contatto con Bova. L’attore, colpito dal fascino del suo profilo, avrebbe chiesto conferma della sua identità. Da lì, una maratona di messaggi e tentativi di incontro durata due anni, culminata – sempre secondo Corona – in un rendez-vous segreto a Milano, all’Hotel Principe di Savoia. Sì, proprio quello che avrebbe mandato in frantumi la storia tra Raoul e Rocío.

La vicenda ha preso una piega da feuilleton quando Corona ha diffuso presunti messaggi vocali e dettagli privati, catapultando tutto in pubblica piazza. Rocío, dicono le voci, avrebbe scoperto il patatrac online come chiunque altro, il 21 luglio: una doccia fredda che l’ha lasciata “indignata”, travolta dalla tempesta mediatica. L’avvocato di Bova, però, precisa: erano già separati da tempo. Ma, si sa, nel gossip la verità è sempre un po’ più sfumata.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva