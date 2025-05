Martina scomparsa a 14 anni, la tremenda notizia: come la ritrovano – La tragica scomparsa di Martina Carbonaro, giovane di soli 14 anni di Afragola, ha lasciato una profonda ferita nella comunità locale. Il suo corpo è stato scoperto privo di vita all’interno di un edificio abbandonato, poco dopo l’una del mattino del 28 maggio. La macabra scoperta è avvenuta nei pressi dell’ex campo sportivo Moccia, dove le forze dell’ordine avevano concentrato le loro ricerche. Martina era stata coperta da un materasso, una scena che ha gettato ulteriore sconforto tra i presenti.

Le indagini si sono subito focalizzate sull’ambiente intorno alla giovane, con particolare attenzione al suo ex fidanzato, il quale è stato ascoltato a lungo in caserma. La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta ipotizzando un omicidio, ma le cause esatte del decesso restano ancora da chiarire. Solo l’esito dell’autopsia potrà fare luce sulle circostanze che hanno condotto alla tragica fine di Martina. Il ritrovamento del corpo è stato preceduto da ore di angoscia per la famiglia della ragazza. I genitori avevano segnalato la sua scomparsa la sera del 26 maggio, quando Martina non era rientrata dopo esser uscita con delle amiche. La ricerca è stata intensa e collaborativa, coinvolgendo Prefettura e forze dell’ordine locali. La notizia del ritrovamento è giunta come un colpo devastante per la famiglia e per l’intera comunità di Afragola.

Martina Carbonaro trovata morta: ultimi aggiornamenti

La scena del crimine è stata isolata immediatamente per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi necessari. Il luogo, un rudere accanto al campo sportivo, era stato considerato un punto chiave per le indagini. Gli agenti hanno lavorato senza sosta, circondati da uno scenario che ha attirato l’attenzione dei media e dei residenti locali. La città, sotto shock, osserva con attenzione lo sviluppo delle indagini. Le autorità non escludono alcuna pista, ma tra le possibilità più considerate vi è quella dell’omicidio. Le indagini cercano di chiarire se Martina abbia incontrato qualcuno di sua iniziativa o se sia stata portata con l’inganno nel luogo dove è stata trovata. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio della sua vita e dei suoi ultimi contatti per ricostruire gli eventi che hanno preceduto la sua morte.

