Martina uccisa dall’ex, la madre di lui rompe il silenzio: parole durissime

In un silenzio che durava da giorni, nessuno si aspettava che a parlare fosse proprio lei. E invece, nel corso di un’intervista esclusiva al programma Porta a Porta, Santa D’Ambrosio ha deciso di raccontare il proprio dolore. È la madre di Alessio Tucci, il diciassettenne accusato di aver ucciso Martina Carbonaro, 14 anni, ad Afragola. Ma le sue parole non sono quelle di una madre pronta a difendere il figlio a ogni costo. Anzi, la donna si mostra devastata e lancia dichiarazioni durissime, che hanno lasciato il pubblico senza parole.

Leggi anche: Il killer di Denisa e Ana aggredito in carcere: cosa gli hanno fatto

Leggi anche: Andrea Sempio, la rivelazione al padre 8 anni fa: cosa gli aveva confidato

La confessione pubblica in diretta tv

«Non sono andata a trovare Alessio in carcere. Al momento non me la sento, sono distrutta, non riesco nemmeno a uscire di casa. Deve pagare, perché mi ha tolto Martina». Santa parla di quella ragazza come se fosse parte della sua famiglia, e il dolore che traspare dalle sue parole sembra quello di una madre che ha perso due figli: uno nella morte, l’altro in un crimine che non sa spiegarsi.

La donna racconta che Martina era spesso a casa loro, che la considerava come una figlia. E aggiunge: «Non ci credo che adesso Martina non c’è più. Mio figlio mi disse che lei si era innamorata di un altro, e io pensavo che magari fosse andata via con quel ragazzo. Mai avrei potuto immaginare che fosse stato lui a togliermela».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva