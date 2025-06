Matrimonio da sogno per la giovane star del cinema: 200 invitati Vip e la figlia di un anno

Colpo di scena nel mondo delle star: il giovane e talentuoso attore ha deciso di legare il nodo con la sua amata di lunga data, Jenna Weeks. Ebbene sì, nonostante la tenera età di 22 anni, Jordan ha confermato che l’amore non conosce tempo né età. Dopo un’appassionante relazione iniziata quando erano entrambi diciottenni, la coppia ha finalmente coronato il loro sogno d’amore. Le immagini delle loro nozze hanno fatto il giro del web, commuovendo non pochi fan.

Montana e Jenna, il matrimonio da sogno

Stiamo parlando di Montana Jordan, uno dei giovani talenti del cinema più apprezzati oltre oceano e non solo. Il matrimonio, che si è svolto lo scorso 21 giugno, è stato un evento da sogno, con dettagli rivelati in esclusiva da People. La cerimonia, tenuta in un affascinante stile country nel cuore del Texas, ha visto la partecipazione di 200 invitati, tra cui spiccavano nomi altisonanti del jet-set. L’ambientazione magica e l’atmosfera intima hanno reso il giorno ancora più speciale per i due innamorati.

Tra gli ospiti, impossibile non menzionare la loro piccola Emma Rae, la figlia di un anno della coppia, che ha catturato l’attenzione con la sua dolcezza. La cerimonia è stata officiata dal pastore della città natale degli sposi, mentre la sposa ha attraversato la navata accompagnata dalla commovente melodia di “Goodness of God” di Cece Winans. Un vero e proprio quadro da favola, insomma!

