Jeff Bezos, il super regalo alla moglie per le nozze: di cosa si tratta. Nel cuore di Venezia, dal 26 al 28 giugno 2025, si è svolta una delle cerimonie nuziali più sfarzose mai viste: il matrimonio tra il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e la giornalista e imprenditrice Lauren Sánchez. L’evento, articolato in tre giorni di festeggiamenti tra yacht, party e cene di gala, ha attirato una clientela da celebrity – da Oprah Winfrey a Leonardo DiCaprio, fino alle famiglie Kardashian–Jenner e ha comportato spese stimate tra i 40 e i 55 milioni di dollari. Ma non è finita qui, nel budget di uno degli uomini più ricchi del mondo, c’è stato posto anche per un regalo da capogiro per la sua sposa. Di cosa si tratta.

Venezia diventa una fortezza di Vip

Il glamour ha invaso Venezia, trasformandola in un palcoscenico di lusso e mistero per il matrimonio dell’anno: Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Non una semplice cerimonia, ma un evento faraonico dove l’amore si mescola con un’ostentazione senza pari. Ogni dettaglio è stato studiato per stupire, con la città blindata da guardie armate e pattuglie d’acqua che vigilano sulle location segrete.

Matrimonio di Bezos a Venezia: una parata di celebrità

Le acque della laguna sono state solcate da volti celebri del jet set internazionale, giunti a festeggiare la coppia più influente della Silicon Valley. In prima fila tra gli invitati, le scintillanti sorelle Kardashian, la top model Vittoria Ceretti, l’attore Orlando Bloom e persino la regina Rania di Giordania. Ma c’è un colpo di scena: niente regali materiali, gli ospiti sono stati invitati a contribuire con donazioni, trasformando la festa in un evento non solo glamour ma anche, a dire forse di chi tenta di mettere a tacere le critiche, filantropico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva