Traffico bloccato in mattinata sulla Tangenziale Est a causa di due incidenti stradali verificatisi a un’ora di distanza l’uno dall’altro, che hanno causato code chilometriche e notevoli disagi durante l’ora di punta.

Doppio incidente in tangenziale, traffico intenso e code fino a sei chilometri

Sul luogo degli incidenti, oltre ai soccorritori, sono intervenute le forze dell’ordine per il controllo del traffico e l’esecuzione dei rilievi. La circolazione è tornata alla normalità solo in tarda mattinata, segnando una giornata difficile per gli automobilisti milanesi, con tempi di percorrenza prolungati e tensioni elevate sulla strada.

I due incidenti: cos’è successo

Il primo incidente tra veicoli è avvenuto intorno alle 7:40 del 26 maggio sulla A51, tra le uscite di Segrate e Rubattino. Le prime indagini suggeriscono che si sia trattato di un tamponamento nella corsia di sorpasso che ha coinvolto due uomini di 44 e 52 anni, soccorsi sul posto dal personale del 118 con l’ausilio di due ambulanze.

