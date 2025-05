Autobus di studenti sbalzato giù dal ponte: ci sono morti. Il motore che ronfa, i termos pieni di caffè bollente, le guance appoggiate ai vetri appannati. Una mattina come tante, con la nebbia che accompagna le prime luci del giorno e un autobus che si inerpica tra curve strette e dislivelli. Doveva essere un semplice spostamento, una parentesi dalla routine accademica, uno di quei viaggi che si ricordano per le chiacchiere tra colleghi e l’aria frizzante d’altura. E invece, in un attimo, il silenzio si è fatto assordante. Un urto improvviso, un volo nel vuoto. Poi solo lamiere, grida, assenza.

Viaggio spezzato: autobus precipita in una zona montuosa

L’incidente è avvenuto durante una trasferta universitaria organizzata per scopi didattici. Il mezzo, un autobus di linea privato, trasportava un gruppo numeroso composto in gran parte da giovani. Secondo le prime testimonianze, mentre attraversava un tratto ad alta quota, l’autista avrebbe perso il controllo del veicolo, che ha urtato la barriera laterale di un ponte, precipitando di sotto.

Bus precipita dal ponte, è strage

Il bilancio è stato immediato e tragico: almeno dieci persone sono morte, altre undici sono rimaste ferite. Alcuni passeggeri sono stati sbattuti fuori dall’abitacolo durante l’impatto, altri sono rimasti incastrati tra le lamiere. Le immagini condivise dai primi soccorritori mostrano il relitto del bus accartocciato su un fianco, in mezzo a una vegetazione densa, sotto un cielo ancora velato di nebbia.

