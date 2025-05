Travolta da una ruspa in spiaggia: chi era Elisa, l’insegnante amata da tutti

In una tranquilla mattina di maggio, il mare di Pinarella di Cervia ha assistito a una tragedia che ha lasciato una comunità nel dolore. Una donna è stata travolta fatalmente da una ruspa mentre osservava il mare. L’incidente, avvenuto sotto lo sguardo incredulo di alcuni passanti, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza in spiaggia. Chi era Elisa , vittima della drammatica vicenda, e cosa è stato scoperto sull’uomo alla guida della ruspa.

Dramma in spiaggia, donna travolta e uccisa da una ruspa

Elisa Spadavecchia, originaria di Molfetta, si era trasferita da tempo a Creazzo, in provincia di Vicenza, insieme al marito, un ex carabiniere. La sua carriera da insegnante si era svolta per lo più al liceo scientifico Quadri di Vicenza, dove era apprezzata per la sua capacità di trasmettere conoscenza con passione e umanità. Il suo ricordo vive nei cuori di studenti e colleghi.

“Era amata dagli studenti e stimata dai colleghi, non sono parole di circostanza”, ha dichiarato il vice preside Diego Peron, riflettendo il sentimento della comunità scolastica. Anche la sindaca di Creazzo, Carmela Maresca, ha espresso il suo cordoglio, sottolineando il vuoto lasciato dalla scomparsa di una concittadina e collega. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, che ora cerca risposte e giustizia.

Le indagini sulla ruspa

Il veicolo coinvolto nell’incidente apparteneva al conducente stesso, un uomo di Cesena sulla cinquantina: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera avrebbe un precedente per omicidio stradale risalente al 2022. Secondo le prime indagini, stava effettuando lavori non autorizzati sulla spiaggia, come confermato dal sindaco di Cervia, Mattia Missiroli: “Si trattava di lavori abusivi”.

Testimoni riferiscono che dopo l’impatto, l’uomo è apparso confuso, reagendo con urla e fuggendo dal luogo dell’incidente, lasciando la ruspa ferma sulla sabbia. Le autorità hanno ora affidato le indagini alla Procura, con l’obiettivo di chiarire le dinamiche dell’accaduto e valutare eventuali violazioni delle norme di sicurezza.

