Maurizio Sarri ricoverato in ospedale, il malore dopo l’allenamento: come sta

La Lazio si trova ad affrontare un momento di preoccupazione proprio alle porte della nuova stagione calcistica. Il tecnico Maurizio Sarri è stato infatti colto da un malore subito dopo aver concluso la sessione di allenamento mattutina, rendendo necessario il suo immediato trasferimento presso la clinica Villa Mafalda di Roma. L’ambiente biancoceleste è in apprensione, in attesa di conoscere sviluppi sulle condizioni del proprio allenatore.

Sarri aveva condotto regolarmente la preparazione con la squadra, ma al termine dell’allenamento ha iniziato ad avvertire un senso di malessere. Lo staff sanitario, valutata la situazione, ha disposto il trasporto tempestivo nella struttura sanitaria di riferimento, dove attualmente il tecnico si trova sotto osservazione medica.

La notizia si è rapidamente diffusa tra giocatori e tifosi, generando un clima di apprensione. In un momento in cui la Lazio è chiamata a dare risposte dopo una stagione caratterizzata da molti cambiamenti, l’attenzione si concentra ora sulle condizioni di salute dell’allenatore toscano. Secondo quanto emerso da fonti vicine alla società, il malore potrebbe essere correlato alle elevate temperature registrate nella Capitale nelle ultime ore, anche se non vi sono ancora conferme ufficiali in merito all’esatta causa.

Accertamenti in corso e il precedente alla Juventus

Attualmente, Maurizio Sarri è sottoposto a una serie di esami clinici per individuare le ragioni del malessere. Il personale medico della clinica Villa Mafalda sta monitorando costantemente lo stato di salute dell’allenatore, evitando di diffondere dettagli prima della conclusione degli accertamenti.

L’episodio ha riportato alla memoria il precedente del 2019, quando Sarri, all’epoca sulla panchina della Juventus, fu costretto a fermarsi a causa di una polmonite contratta durante il ritiro estivo. Quell’infortunio comportò la sua assenza nelle prime due giornate di campionato, generando timori tra i tifosi anche in questa circostanza.

Clima teso a Formello in attesa del bollettino medico

La società Lazio non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale riguardo lo stato di salute di Sarri, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime ore. Nel frattempo, lo staff e la rosa rimangono in costante contatto con i medici e la famiglia dell’allenatore per ricevere notizie sul decorso clinico.

Il clima a Formello è segnato dalla preoccupazione, con i giocatori che hanno concluso la seduta di allenamento senza la presenza del proprio tecnico. La preparazione alla stagione prosegue comunque, ma l’attenzione resta focalizzata sulle condizioni di Sarri e sulla possibilità di un suo rapido ritorno al lavoro.

