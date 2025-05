Maxi incendio in Italia, fiamme altissime e colonna di fumo visibile per chilometri (VIDEO)

Un incendio di vaste proporzioni ha generato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. L’allarme è scattato tempestivamente intorno alle 9 del mattino, coinvolgendo residenti e lavoratori della zona, i quali hanno assistito impotenti all’innalzarsi delle fiamme e del fumo nero nel cielo. La situazione ha causato un immediato rallentamento del traffico, con auto ferme e attività commerciali costrette a interrompere le operazioni per precauzione. I presenti hanno descritto un’atmosfera di panico e incertezza, mentre si cercava di comprendere l’entità del disastro.

Il fuoco, partito da uno dei capannoni industriali dell’interporto, si è rapidamente esteso alle strutture adiacenti, mettendo a dura prova i soccorritori nel tentativo di contenere l’incendio e prevenire ulteriori danni. Le autorità hanno prontamente avviato le indagini per determinare le cause dell’accaduto, analizzando le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza. In risposta alla crisi, numerose squadre dei vigili del fuoco sono accorse sul luogo, supportate da un mezzo speciale solitamente impiegato negli aeroporti per la sua capacità di erogare grandi quantità di acqua e schiuma. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse a causa delle alte temperature e della presenza di materiali infiammabili.

Maxi incendio all’interporto di Nola: nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Le fiamme si sono innalzate nel pomeriggio da un capannone presente nella zona dell’Interporto Cis di Nola. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore, con l’obiettivo di evitare la propagazione dell’incendio ad altri edifici. L’area, che ospita numerose aziende e centri logistici, resta sotto osservazione per prevenire riaccensioni del rogo.

Nell’ambito delle indagini, non viene esclusa alcuna pista, mentre tecnici e agenti valutano i possibili danni strutturali provocati dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno chiuso alcune vie secondarie per agevolare le operazioni di soccorso.

