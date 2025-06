Maxi incendio in Italia, paura tra i bagnanti del lido: gente in fuga

Momenti di forte tensione si sono vissuti oggi al lido italiano. Un incendio scoppiato nella pineta ha generato una fitta nube nera che ha invaso i lidi. Il vento ha spinto il fumo verso il mare, scatenando il panico tra i numerosi bagnanti presenti in zona. L’intervento delle autorità è stato immediato, ma la paura resta alta. Ecco cosa è successo.

Incendio a ridosso dei lidi: fiamme a due passi dal mare

Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio nella pineta adiacente alla zona balneare di Baia Domizia, in un’area molto frequentata dai turisti. Il rogo, alimentato dal vento, ha interessato un’ampia zona boschiva nei pressi dell’Arena dei Pini, luogo simbolo del territorio compreso tra i comuni di Cellole e Sessa Aurunca. Il fuoco è divampato rapidamente, avvicinandosi pericolosamente alle strutture balneari.

A lanciare l’allarme sono stati i gestori dei lidi e alcuni residenti, preoccupati per l’intensità delle fiamme e la vicinanza con le aree frequentate dai turisti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e squadre di protezione civile, impegnate nel contenere il fronte del fuoco e prevenire ulteriori rischi per l’incolumità pubblica.

Fumo e panico tra i bagnanti: evacuazioni e corse via dal mare

Il vero pericolo si è materializzato quando la nube di fumo nero generata dall’incendio ha invaso l’intera spiaggia. Il vento ha infatti trasportato le esalazioni verso il mare, creando una coltre irrespirabile che ha spinto centinaia di bagnanti a lasciare in fretta gli ombrelloni. Alcuni testimoni parlano di attimi di caos.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma la paura è stata tanta, anche per la presenza di famiglie con bambini. Molti si sono rifugiati nei bar o nei parcheggi, lontano dalla battigia, in attesa di capire l’evoluzione dell’incendio. Alcuni stabilimenti balneari hanno disposto l’evacuazione preventiva dell’area, per garantire la sicurezza di clienti e personale.

