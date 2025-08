“I medici lo hanno ricoverato”: paura per Marco Carta, finisce in ospedale

Doveva essere una serata di musica e festa a Porto Torres, ma l’evento si è trasformato in preoccupazione per i fan di Marco Carta. Il cantante è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Donato di Milano, costringendo lo staff ad annullare la tappa prevista per il 3 agosto. Come sta in cantante? Intanto cresce l’attesa per sapere se verranno confermate le prossime date del tour estivo.

Marco Carta in ospedale: annullato il concerto di Porto Torres, come sta il cantante

Il concerto di Marco Carta previsto per la serata di domenica 3 agosto alla Torre Aragonese di Porto Torres è stato annullato all’ultimo minuto. A comunicarlo è stato lo staff dell’artista, tramite una Instagram story diffusa nel tardo pomeriggio. Il motivo? Un problema di salute improvviso che ha richiesto il ricovero ospedaliero presso il San Donato di Milano.

«Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenere Marco sino a domani in degenza», si legge nella nota ufficiale. A corredo del messaggio, l’immagine del braccio del cantante con braccialetto ospedaliero in evidenza, segno di un intervento clinico tempestivo. Nessun dettaglio specifico è stato fornito sulla natura del malore, ma l’artista avrebbe tentato fino all’ultimo di non rinunciare all’evento.

La delusione del pubblico e i ringraziamenti di Marco

I fan sardi che attendevano il concerto con entusiasmo sono rimasti spiazzati dalla notizia, ma molti hanno subito espresso vicinanza e affetto al cantante tramite i social. Il messaggio dello staff ha voluto ringraziare non solo il personale medico dell’ospedale milanese, ma anche il Comune di Porto Torres per la comprensione e il supporto.

«Siamo a lavoro per trovare le condizioni migliori che ci permettano di riprogrammare la data che Marco vuole portare a casa a tutti i costi», ha assicurato l’entourage del cantante. Una promessa che fa ben sperare i fan, anche se tutto dipenderà dall’evoluzione delle condizioni cliniche dell’artista nei prossimi giorni.

