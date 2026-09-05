“Mentre Meloni è sul palco…”. Ilaria Salis, gesto sconcertante: l’hanno visto tutti

Un primato destinato a entrare nella storia della Repubblica e, nello stesso momento, una nuova frattura nel confronto politico. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha raggiunto il record di durata per un esecutivo italiano, superando la soglia dei 1.413 giorni del secondo governo presieduto da Silvio Berlusconi. Il traguardo è stato rivendicato dalla presidente del Consiglio durante il suo intervento a Bari, mentre dalle opposizioni sono arrivate letture radicalmente diverse della situazione.

Il record del governo Meloni e il sorpasso su Berlusconi

Con il superamento del precedente primato, l’esecutivo Meloni diventa il governo più longevo della storia repubblicana. Il dato riguarda la continuità della stessa compagine a Palazzo Chigi e viene osservato con particolare attenzione in un Paese la cui storia istituzionale è stata spesso caratterizzata da frequenti cambi di maggioranza e da legislature segnate da crisi politiche.

Da Bari, Giorgia Meloni ha collegato la durata del suo governo al tema della stabilità. Secondo la premier, una guida politica che resta in carica nel tempo permette alle istituzioni di programmare misure con un orizzonte più ampio, di mantenere gli impegni assunti e di rafforzare l’affidabilità dell’Italia nei rapporti con i partner europei e internazionali.

La reazione di Ilaria Salis e le polemiche

La celebrazione del record ha provocato una risposta immediata da parte di Ilaria Salis. L’eurodeputata ha commentato la notizia con parole molto severe, sostenendo che l’agonia, in alcuni casi, può durare a lungo. Il riferimento alla permanenza dell’esecutivo ha aperto un nuovo scontro tra maggioranza e opposizioni, riportando al centro del dibattito non soltanto il numero dei giorni di governo, ma soprattutto il giudizio sulle politiche realizzate.

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