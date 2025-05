Meteo, 1 Maggio col sole ma dura poco: quando torna la pioggia

Il sole sarà protagonista del Ponte del Primo Maggio, con giornate dal sapore quasi estivo. Chi sperava in un break di bel tempo per godersi una gita fuori porta può tirare un sospiro di sollievo. Ma attenzione: le mappe meteo più aggiornate nascondono un colpo di scena in arrivo. E stavolta non si tratta solo di qualche isolato acquazzone, ma di una vera perturbazione che potrebbe stravolgere la situazione già a partire dal weekend.

Alta pressione africana: caldo anomalo e cieli sereni

Fino a sabato, l’Italia sarà sotto l’influenza diretta dell’Anticiclone Nord-Africano, che garantirà condizioni di tempo stabile e temperature ben al di sopra della media stagionale. Il sole dominerà ovunque, da nord a sud, con punte di 30 gradi che faranno sembrare l’inizio di maggio un’anticipazione d’estate. Solo le zone alpine potrebbero vedere qualche acquazzone pomeridiano, ma saranno fenomeni rapidi e localizzati. Un’occasione perfetta per godersi la natura, il mare o una passeggiata in città. Ma il quadro idilliaco è destinato a incrinarsi.

