Il famoso lascia il cellulare aperto con la moglie, lei ascolta l’amante e finisce malissimo

La relazione tra il famoso e la moglie Maria, sua coetanea e madre dei suoi tre figli, è finita in modo traumatico. Un matrimonio durato oltre 30 anni, concluso con un gesto tanto banale quanto devastante: una telefonata interrotta male. (Continua dopo le foto)

Il tradimento e la scoperta: la chiamata che ha distrutto una vita

Fino a pochi mesi fa, Artur Jorge era il re indiscusso del calcio sudamericano. Tecnico portoghese di 53 anni, aveva portato il Botafogo a un’impresa storica: vincere il Brasileirão e la Copa Libertadores nello stesso anno. Un trionfo che lo ha consacrato sulla scena internazionale e gli ha spalancato le porte dell’Al-Rayyan, club del Qatar pronto a ricoprirlo d’oro. Ma mentre il suo nome saliva alle stelle sul campo, nella vita privata qualcosa di ben più turbolento stava accadendo. Una vicenda dai contorni clamorosi che ha sconvolto il Brasile, rimbalzando su tutti i principali media, come racconta il quotidiano Extra. Jorge, distratto, non aveva riattaccato correttamente dopo aver parlato con la moglie Maria. E così, ignaro, ha lasciato il microfono aperto, permettendo alla moglie di ascoltare le parole d’amore rivolte a un’altra donna: la 32enne Hanna Santos, 21 anni più giovane, ex reporter di Botafogo TV e nipote della leggenda bianconera Nilton Santos. (Continua dopo le foto)

Dietro le quinte di una passione proibita

La relazione tra Artur Jorge e Hanna Santos era nata in sordina, ma con indizi visibili a chi li osservava da vicino. I due si erano conosciuti a marzo 2024 dietro le quinte del canale ufficiale del Botafogo, dove Hanna lavorava come commentatrice sportiva. Il suo ruolo l’aveva portata spesso a contatto diretto con la squadra, anche durante le trasferte. Proprio durante una di queste, in occasione della finale di Libertadores vinta 3-1 contro l’Atlético Mineiro, tra i due è scattata la scintilla. La relazione si è poi intensificata durante il viaggio in Qatar per la Coppa Intercontinentale, dove si sono mostrati insieme senza più preoccuparsi delle apparenze.

