Tragedia in autostrada, auto si schianta su un cantiere: vittime e traffico in tilt – Un normale giovedì mattina di traffico si è trasformato in tragedia sulla A4 Venezia-Trieste, nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Erano circa le 10.20 del mattino quando numerose segnalazioni hanno raggiunto i centralini di emergenza: un grave incidente si era appena verificato, con due vittime accertate.

Tragedia in autostrada, auto si schianta su un cantiere: vittime e traffico in tilt

Secondo una prima ricostruzione, un'auto ha improvvisamente invaso un cantiere autostradale in fase di allestimento, superando le barriere di protezione. Il veicolo è finito contro la barriera di sicurezza centrale e, dopo l'impatto, ha centrato a forte velocità un mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico, che si trovava fermo all'interno del cantiere. A sua volta, quest'ultimo ha tamponato un secondo mezzo, appartenente a una ditta esterna incaricata dei lavori.

Le vittime viaggiavano nell’auto che ha invaso il cantiere

I due morti accertati, secondo quanto riportato finora, erano a bordo dell’automobile che ha sfondato il cantiere. Non sono ancora state rese note le loro generalità. L’impatto, riferiscono i soccorritori, è stato di una violenza tale da non lasciare scampo ai passeggeri.

