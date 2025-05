Robert De Niro, la figlia Airyn fa coming out: “Sono transgender”

La figlia del famosissimo attore ha fatto coming out. La ragazza, 29 anni, ha scelto di raccontare pubblicamente la sua storia con coraggio e lucidità. In un’intervista concessa alla testata americana Them, Airyn ha fatto coming out dichiarando di essere una donna transgender. “C’è differenza tra essere visibile ed essere vista. Io non credo di essere stata ancora vista”, ha detto, con parole che raccontano un viaggio profondo verso l’autenticità e la consapevolezza di sé. (Continua dopo le foto)

“Non voglio essere una nepo baby”: la scelta di restare indipendente

Cresciuta lontano dai riflettori insieme al fratello gemello Julian, Airyn, figlia di Robert De Niro e della modella Toukie Smith, ha vissuto un'infanzia protetta dalla fama del padre, che ha scelto di tenerla lontana dai circuiti hollywoodiani. Ma oggi, quella bambina che si sentiva "troppo o troppo poco di qualcosa" — mai giusta, mai pienamente accettata — è diventata una giovane donna che rivendica il suo spazio, la sua voce e la sua identità. Airyn non vuole vivere all'ombra del cognome De Niro. Pur aspirando a una carriera nel mondo dello spettacolo come attrice e modella, è chiaro il suo desiderio di costruire il proprio futuro con le proprie forze: "Non sono cresciuta con ruoli nei film di mio padre. Mio padre ci teneva che trovassimo la nostra strada". Un'affermazione netta contro l'etichetta di "nepo baby", spesso usata per definire i figli delle star che tentano di seguire le orme dei genitori. Il suo è un percorso completamente diverso, costruito giorno dopo giorno, tra momenti di crisi e consapevolezze conquistate a fatica, ma con una determinazione che oggi si fa portavoce di intere comunità.

Come molte ragazze transgender e racializzate, Airyn De Niro ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza segnate dal giudizio. “Mi è sempre stato detto che ero troppo o troppo poco di qualcosa: troppo grossa, non abbastanza magra. Troppo femminile, non abbastanza maschile. Non è mai stato solo un ‘Sei perfetta, sei fatta così’”, ha raccontato con sincerità. Queste parole testimoniano una battaglia interiore profonda, segnata dalla dismorfia corporea e da una società che troppo spesso impone standard estetici e identitari rigidi. Solo a novembre 2023 Airyn ha deciso di iniziare ufficialmente la terapia ormonale, segnando l’inizio concreto della sua transizione.

