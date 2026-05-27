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Meteo, arrivano temporali e grandine devastante: allerta gialla in diverse regioni

Dopo settimane dominate dall’alta pressione, sull’Italia si profila un graduale cambiamento del tempo. L’indebolimento dell’anticiclone consentirà infatti l’ingresso di correnti più fresche in quota, favorendo la formazione di temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Allerta gialla della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato per giovedì 28 maggio un’allerta meteo gialla che interessa diverse aree del Paese.

Le regioni maggiormente coinvolte sono:

  • Marche
  • Lazio
  • Molise

L’avviso riguarda inoltre alcuni settori di:

  • Emilia-Romagna
  • Umbria
  • Abruzzo
  • Basilicata

Secondo le previsioni, dalle prime ore della giornata saranno possibili precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più intensi nelle aree interne e lungo i rilievi appenninici.

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