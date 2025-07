Meteo, brutte notizie per il weekend: dove si fermerà l’estate – Un vortice depressionario continuerà ad agire sull’Italia anche nel fine settimana. Con il suo centro in quota in spostamento dal Mar Ligure verso i Balcani, porterà con sé aria più fresca che avrà l’effetto di interrompere l’ondata di caldo, finora particolarmente intensa, anche sulle regioni meridionali. Entro la serata di domenica la calura estrema dovrebbe lasciare anche il Sud.

La giornata di sabato 26 luglio si preannuncia variabile, soprattutto al Nord. Sono attesi episodi di instabilità tra Lombardia e Nord-Est nelle prime ore del giorno, seguiti da nuovi rovesci pomeridiani sulle zone montuose di Alpi e Appennini, con possibili sconfinamenti verso le pianure. Anche il Centro sarà coinvolto, con possibilità di temporali isolati soprattutto nelle aree interne, ma localmente in estensione verso le coste toscane, il basso Lazio e l’Adriatico. Al Sud, invece, il rischio di precipitazioni sarà minimo, e prevarranno ampie schiarite alternate a velature. Le temperature inizieranno a scendere in modo più deciso:

Al Nord i valori resteranno già contenuti

i valori resteranno già contenuti Al Centro e in Sardegna caleranno sensibilmente

caleranno sensibilmente Sul basso Tirreno si avvertirà l’ingresso di venti freschi di Maestrale.

Caldo intenso invece nelle zone più meridionali

Caldo ancora intenso, invece, nelle zone più meridionali: sullo Ionio e nel sud della Sicilia si potranno toccare ancora i 40 gradi. I venti saranno moderati su Sardegna e Tirreno, in intensificazione anche sul basso Adriatico e nel Canale di Sicilia entro fine giornata.

